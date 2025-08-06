Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Met temperaturen boven de 30 graden trok vandaag een massa strandgangers naar de kust. In Oostende en De Haan was het letterlijk drummen voor een plekje. Tussen de zonnekloppers en zwemmers waren ook de laatste verkopers van boules de Berlin te vinden – een nostalgische lekkernij die nog altijd veel bijval kent.
De kust beleefde dinsdag één van de drukste en warmste dagen van het jaar. In het binnenland steeg het kwik tot boven de 32 graden, maar aan zee zorgde een lichte bries voor wat verademing. Toch was het op veel plaatsen overvol, zeker rond hoogwater.
“In de stad was het snikheet. Hier kunnen we ons amuseren, ook al is het heel druk.”
“Afkoeling is altijd leuker in het water”, zegt Tom Dewaele uit Kortrijk. “Je moet hier wel dicht op elkaar zitten, maar het is ‘geestig’ om te doen.” Ook bezoekers uit Rijsel zochten verfrissing aan zee. “In de stad was het snikheet. Hier kunnen we ons amuseren, ook al is het heel druk”, klinkt het bij een andere strandganger.
Boules de Berlin
Tussen de strandgangers door manoeuvreerde Dennis Bouwens uit De Haan, één van de laatste boules de Berlin-verkopers aan de kust. “We zijn nog met twee. Mijn vader begon hiermee in 1962”, vertelt hij. “Op warme dagen wissel ik af tussen ijsjes en boules de Berlin, afhankelijk van het weer.”
In De Haan helpt ook jobstudent Yentl mee boules de Berlin verkopen. “We gebruiken nu een kar, dat is veel makkelijker dan vroeger met de stapel op je hoofd. Mensen vragen vaak of het vers is – en dat is zo. Ze zijn net gemaakt voor we vertrekken.”
Voor sommige klanten is het pure nostalgie. “Als kind kocht ik ze al met mijn grootouders, en nu geef ik die traditie door aan mijn dochter”, zegt Karlien De Rycker. “Ze smaken heerlijk op het strand.”