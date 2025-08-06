In De Haan helpt ook jobstudent Yentl mee boules de Berlin verkopen. “We gebruiken nu een kar, dat is veel makkelijker dan vroeger met de stapel op je hoofd. Mensen vragen vaak of het vers is – en dat is zo. Ze zijn net gemaakt voor we vertrekken.”

Voor sommige klanten is het pure nostalgie. “Als kind kocht ik ze al met mijn grootouders, en nu geef ik die traditie door aan mijn dochter”, zegt Karlien De Rycker. “Ze smaken heerlijk op het strand.”