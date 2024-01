In het charter dat de triënnales hebben ondertekend engageren ze zich om jaarlijks hun kennis rond kunst in de publieke ruimte te delen. Ze willen de sector zo klaarmaken voor de toekomst, met respect voor mens en omgeving.

"Steeds meer steden denken na over het kunstpatrimonium in de stad en hoe dat te ontsluiten en te bewaren naar de toekomst," zegt schepen Franky Demon van Brugge, hij is ook voorzitter van Brugge Plus. "Stad Brugge wil hier het voortouw in nemen en samen met collega's nadenken over de toekomst en het belang van kunst in de stad."

In Brugge loopt de nieuwe triënnale binnenkort al: tussen april en september.