"We kijken terug op een bijzonder geslaagde editie", aldus schepen van cultuur Loes Vandromme. "Dit jaar waren er meer kunstinstallaties te zien in de publieke ruimte, waardoor we de kunst en poëzie nog dichter bij de inwoners en bezoekers van Watou konden brengen. Opvallend was de flinke toeloop van mensen die de performance van Mikes Poppe op het kasteeldomein kwamen bewonderen, met soms tot wel 900 bezoekers per dag. Ook de gratis fietsroute 'Zwemlessen voor later' bleek bijzonder populair."