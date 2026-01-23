Kunstenares wil met sculpturen van overreden dieren in Brugge, dierenleed onder aandacht brengen
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Brugge is met RDKLL (Roadkill) een heel onopvallend kunstproject gestart, en toch schreeuwt het om aandacht voor een heel specifieke vorm van dierenleed. Elk jaar worden miljoenen dieren doodgereden in het verkeer. De Brugse kunstenares, Sylvie Crutelle, zoomt met haar minimale beeldende kunst in op wat te vaak onzichtbaar blijft.
Aan het begin van de Damse vaart in Brugge is sinds kort een eerste kunstwerk van roadkill geïnstalleerd. Auto's en fietsers moeten er speciaal op letten om te weten dat dit het kunstproject is. Ook tussen het Tillegembos en de expresweg in Brugge is er roadkill.
"Drie maanden lang heb ik telkens genoteerd waar er roadkill lag, met de coördinaten erbij. Na drie maanden kwam ik aan 67 dieren", klonk het bij de kunstenares Sylvie Crutelle. "Alleen maar op mijn weg, waar ik gereden heb. Zo kom ik tot de conclusie dat het echte cijfer massaal moet zijn. Niet enkel bij ons, maar in de hele wereld."
Stille schreeuw
"Het is inderdaad een stille schreeuw op een bescheiden plaats", aldus Brugse schepen van cultuur, Nico Blontrock. "Maar dit is vooral ook confronterend. Mensen zien in brons een dood dier liggen en vragen zich af: wat doet dit hier? En dan komt het hele verhaal van roadkill aan bod. Dit zou moeten doen nadenken. Ik hoop dat dit veel verder gaat. Ik hoop dat het in de hele provincie en in Vlaanderen komt en ik hoop dat er nog vele tientallen van sculpturen van Sylvie zullen te zien zijn."
Ook waar het fietspad van de abdijroute in Steenbrugge start, ligt een sculptuur van Roadkill die schreeuwt om aandacht. "Ze zijn niet meer mooi, maar ze hebben een soort sereniteit waardoor je toch wel even stil wordt. Ze zijn niet afgrijselijk. Ze zijn sereen." Nu zijn er al drie kunstwerken, maar er is een top tien klaar met de dieren die het meest aangereden worden. De pad staat al jaren op kop, maar ook poezen doen het slecht op de weg.