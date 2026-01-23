Stille schreeuw

"Het is inderdaad een stille schreeuw op een bescheiden plaats", aldus Brugse schepen van cultuur, Nico Blontrock. "Maar dit is vooral ook confronterend. Mensen zien in brons een dood dier liggen en vragen zich af: wat doet dit hier? En dan komt het hele verhaal van roadkill aan bod. Dit zou moeten doen nadenken. Ik hoop dat dit veel verder gaat. Ik hoop dat het in de hele provincie en in Vlaanderen komt en ik hoop dat er nog vele tientallen van sculpturen van Sylvie zullen te zien zijn."

