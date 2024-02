De titel van de biënnale is dit jaar ‘Il camino’. Een verwijzing naar de tocht die ieder mens aflegt in zijn leven. Het centrale kunstwerk van deze editie is de video ‘Ricordo di un dolore’ (‘Herinnering aan een pijn’) van het Italiaanse kunstenaarsduo Masbedo.

"In de tentoonstelling staan psychische kwetsbaarheid, draaglast en draagkracht centraal. We leven in een wereld die zo snel verandert, waarin veel mensen niet meer kunnen volgen, niet meer goed in hun vel zitten” zegt curator Klaas Verscheure uit Kortrijk. “Deze thema’s zijn brandend actueel en schreeuwen om meer aandacht. Kunst kan op zo een moment een rustpunt bieden, een reddingsboei waaraan je je even kan vasthouden, een bron van zingeving."