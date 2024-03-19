Een deel van de academie is inmiddels verhuisd naar de nieuwe Kappaertsite, in een gebouw dat eigenlijk voor gemeenteschool Klim-Op bestemd is. Daarnaast worden de loods boven de kayakclub en andere locaties aangepast, en komen er containerklassen bij. De gemeente investeert in totaal zo’n 1 miljoen euro. Op termijn krijgt de academie een volledig nieuwbouw op de Kappaertsite.