De Kunstacademie van Zwevegem mag wellicht blijven bestaan. Na jaren van kritiek van de onderwijsinspectie is het laatste rapport positief: de school zet duidelijke stappen op het gebied van veiligheid, hygiëne en infrastructuur.
De academie, met ongeveer 1.000 leerlingen, dreigde eerder haar erkenning te verliezen. Begin dit jaar gaf minister van Onderwijs Demir de school nog een kans, op voorwaarde dat een stappenplan de tekortkomingen zou aanpakken.
1 miljoen euro
Een deel van de academie is inmiddels verhuisd naar de nieuwe Kappaertsite, in een gebouw dat eigenlijk voor gemeenteschool Klim-Op bestemd is. Daarnaast worden de loods boven de kayakclub en andere locaties aangepast, en komen er containerklassen bij. De gemeente investeert in totaal zo’n 1 miljoen euro. Op termijn krijgt de academie een volledig nieuwbouw op de Kappaertsite.