Er is ook een ‘Wonderwall’ waar meer dan twintig kunstenaars een werk presenteren. 350 kinderen uit Brugse scholen bezochten de expo en maakten zelf een werk in keramiek. Ook hun creaties zijn te zien op de expo.

De tentoonstelling ‘5-V’ loopt nog tot en met zondag 9 november in de Poorterloge op het Jan van Eyckplein in het centrum van Brugge. Meer info vind je op ccbrugge.be.