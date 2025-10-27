16°C
Brugge

Kunst en per­for­man­ce komen samen in expo 5‑V’ van Joke Raes in Brugge

Joke Raes 1

De Brugse multimediakunstenaar Joke Raes is dit seizoen huiskunstenaar van het Cultuurcentrum in Brugge. Ze pakt uit met verschillende tentoonstellingen en is ook medecurator van een groepsexpo in de Poortersloge in Brugge.

Het accent van de tentoonstelling in de Poortersloge ligt op performance. Tijdens de opening waren er performances van de Kortrijkse Nathalie Vanheule, Maria Degrève uit Oostende en Kortrijkzaan Jonas Vansteenkiste. Van de performance zijn op de expo nog foto’s, video’s of objecten te zien.

Joke Raes 3

5-V's

Alles samen selecteerde Joke Raes 14 kunstenaars die voeling hebben met haar 5-V’s: verschijn, verdwijn, verschuif, verbind, verhaal. De deelnemende kunstenaars zijn Ben Benaouisse, Marie Julia Bollansée, William Cobbing, Wannes Cools, Maria Degrève, Gery De Smet, Nick Ervinck, Sara Plantefève-Castryck, Mohamed Toukabri, Bram van Breda, Nathalie Vanheule, Jonas Vansteenkiste, Robin Vermeersch, Thomas Verstraeten en Joke Raes.

Joke Raes 2
Joke Raes 4

Er is ook een ‘Wonderwall’ waar meer dan twintig kunstenaars een werk presenteren. 350 kinderen uit Brugse scholen bezochten de expo en maakten zelf een werk in keramiek. Ook hun creaties zijn te zien op de expo.

De tentoonstelling ‘5-V’ loopt nog tot en met zondag 9 november in de Poorterloge op het Jan van Eyckplein in het centrum van Brugge. Meer info vind je op ccbrugge.be.

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
