Sint-Denijs, bij Zwevegem, is opnieuw het decor voor hedendaagse kunst. Het kunstenparcours Sint-Denijs-City vertrekt aan de kerk en leidt je langs trage wegen en wijngaarden naar boerderijen en cafés met werk van onder meer Koen Vanmechelen.
In totaal brengen 43 kunstenaars verrassende werken. Aan de toren van de kerk bijvoorbeeld hangt een bijzondere vlag met een smiley. Dit is een statement. Jan Leysen, curator Sint-Denijs-City: “Het is een banner die refereert naar de Nurenberg prcocessen en nazibanners van Jake en Dinos Chapman. Maar in plaats van een swastika vind je een vriendelijke smiley. Wij willen Sint-Denijs bezetten, maar op een vrolijke manier met kunst waar je blij van wordt.”
Koen Vanmechelen zorgt in de kerk voor een bijzonder beeld. Een tijger met vleugels heeft hier onderdak gevonden. Het parcours van bijna 7 kilometer brengt brengt je langs kerkwegels ook naar een boerderij uit de vijftiende eeuw. Marc Doutreluingne, initiatiefnemer Sint-Denijs-City: ”De betrokken van de bewoners is groot, van de landbouwers evenzeer. Zij stellen hun hoeve praktisch volledig ter beschikking.”
Thema van de biënnale is het contrast tussen de stad en het platteland. Sint-Denijs-City is te bezichtigen van donderdag tot zondag en loopt tot 21 september.