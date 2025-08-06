Koen Vanmechelen zorgt in de kerk voor een bijzonder beeld. Een tijger met vleugels heeft hier onderdak gevonden. Het parcours van bijna 7 kilometer brengt brengt je langs kerkwegels ook naar een boerderij uit de vijftiende eeuw. Marc Doutreluingne, initiatiefnemer Sint-Denijs-City: ”De betrokken van de bewoners is groot, van de landbouwers evenzeer. Zij stellen hun hoeve praktisch volledig ter beschikking.”

Thema van de biënnale is het contrast tussen de stad en het platteland. Sint-Denijs-City is te bezichtigen van donderdag tot zondag en loopt tot 21 september.