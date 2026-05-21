Tijdens de speeltijd was er muziek te horen, in de klas zijn er interactieve acties, hangen er steunboodschappen en krijgen de leerlingen een kleine attentie. Daarnaast geeft 'Moi et Marie' vandaag uitleg over menstruatie-ondergoed en kunnen leerlingen dat voordelig aankopen via een kortingscode.

Ook de leerkrachten tonen hun steun door vandaag een rood accent te dragen. Met het initiatief wil de school inzetten op meer openheid, kennis en welzijn rond menstruatie.

Straks meer.