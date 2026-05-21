In het KTA in Brugge werken ze vandaag rond menstruatie, net op deze Wereldmenstruatiedag. Die moet het bewustzijn errond stimuleren, en vooral het taboe errond wegnemen. Want dat is er nog altijd, blijkt uit onderzoek van hogeschool Vives. In de school hangen al gratis menstruatiekastjes, maar met extra activiteiten wil de school vandaag nog meer sensibiliseren.
Tijdens de speeltijd was er muziek te horen, in de klas zijn er interactieve acties, hangen er steunboodschappen en krijgen de leerlingen een kleine attentie. Daarnaast geeft 'Moi et Marie' vandaag uitleg over menstruatie-ondergoed en kunnen leerlingen dat voordelig aankopen via een kortingscode.
Ook de leerkrachten tonen hun steun door vandaag een rood accent te dragen. Met het initiatief wil de school inzetten op meer openheid, kennis en welzijn rond menstruatie.
Taboes rond menstruatie en menopauze blijven hardnekkig bestaan in Vlaanderen, blijkt uit het onderzoek 'Rode Vlaggen en Vapeurs' van Vives. Daarbij hebben onderzoekers van de hogeschool 7.000 mensen ondervraagd. Het onderzoek toonde aan dat menstruatie en menopauze een duidelijke impact hebben op het dagelijks functioneren: op school, op het werk en bij het sporten, maar ook bij sociale relaties en mentaal welzijn.
90 procent van de ondervraagden vindt menstruatie en menopauze geen reden tot schaamte, maar toch vinden velen het nog ongemakkelijk om er over te praten," zegt onderzoekster Ilse Delbaere van Vives.