Curator van de tentoonstelling is advocaat Jef Lievens, die ook een gepassioneerd fotograaf blijkt. In 2022 exposeerde hij met ‘Oshin, be your own legend’ waarin hij bokster Oshin Derieuw een jaar lang volgde.

"Als curator is het mijn taak om verhalen niet alleen te bewaren, maar ze ook te laten spreken," zegt Lievens. "Met dit project voel ik me als een gids door een rijke campusgeschiedenis, vol gezichten, verhalen en unieke momenten. De tentoonstelling is als een levend document dat het verleden en heden verbindt met wat nog komt."

KULAK 60 NU loopt tot 21 juli, gratis te bezoeken tijdens de kantooruren.