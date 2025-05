Vooral het startweekend kende een absolute piek, geholpen door het mooie weer en de gerichte toeristische campagnes van de stad. Ruth Vandenberghe, burgemeester: “Kortrijk is aantrekkelijker dan ooit. De Paasfoor, Abby, de heraanleg van de Leieboorden en het Historisch Hart... allemaal zaken die bijdragen aan de uitstraling van onze stad. We staan op de kaart. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook daarbuiten. En dat is geen toeval, maar het resultaat van doordachte keuzes en jarenlange inzet.”