De Kortrijkse beiaard had de laatste tijd te kampen met technische problemen, de melodieën klonken steeds vreemder. Maar er is een nieuwe computer geïnstalleerd die er voor zorgt dat de beiaard weer foutloos speelt.

Stadsbeiaardier Koen Cosaert heeft ook 18 Kortrijkse volksliederen aan het repertoire toegevoegd. Het zijn vaak liederen die net na WO II door Kortrijkse families werden genoteerd. Zo hoor je in december het Sinterklaaslied Hij komt, hij komt en de kerstliederen Noel of Maria die zoude naar Bethleem gaan. In de maanden zonder thema spelen werken van Kortrijkse componisten Arthur Vermeulen (1871-1938) en Pieter Vandeghinste (1798-1860).