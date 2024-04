Een curator uit Kortrijk brengt nu het vermogen en de schulden van het bedrijf in kaart. Hoe groot de financiële put is, is onduidelijk, maar de kans dat de klanten hun centen terug zien, is klein. Een 100-tal gedupeerden verenigden zich intussen in een besloten Facebookgroep.

Ook Amedée Sesier en Steffi Nowé uit Nieuwpoort gingen met Eltex in zee voor de installatie van zonnepanelen en drie thuisbatterijen. Zij betaalden al 13.000 euro voorschot. "Ze wilden ons niet in de planning steken zolang het voorschot niet betaald was. We hebben toen gewacht omdat er drie maand wachttijd was na het voorschot. We hebben ze in december aangekocht en begin maart zouden ze komen leggen", zegt Steffi.