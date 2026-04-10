Het koppel Jara en James legde begin maart vier eieren. Daaruit kwamen uiteindelijk twee kuikens voort. De andere twee eieren bleken niet bevrucht of ontwikkelden zich niet goed tijdens het broeden, zegt Natuurpunt-onderzoeker Yves De Bosscher. Beide jongen kregen intussen ook een ring, zodat hun verdere ontwikkeling opgevolgd kan worden.

Na het uitvliegen blijven de jonge slechtvalken nog een tijd afhankelijk van hun ouders. Ze leren stap voor stap vliegen en jagen, al is die periode niet zonder risico’s.