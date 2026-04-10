Op de Sint-Maartenskerk in Kortrijk heeft vrijdag het eerste jonge slechtvalkje van Vlaanderen dit jaar het nest verlaten. Het jong van slechtvalkenkoppel Jara en James vloog uit op een leeftijd van 39 dagen. Het broedproces was de voorbije weken live te volgen via een camera in de nestbak.
Vrijdag om 13.20 uur verliet het jonge slechtvalkje de nestbak op de Sint-Maartenskerk. Volgens Natuurpunt gaat het om het eerste gekende jonge slechtvalkje in Vlaanderen dat dit jaar succesvol uitvloog. Een tweede jong, een wijfje, zal volgens de verwachting binnenkort volgen.
Stap voor stap leren vliegen en jagen
Het koppel Jara en James legde begin maart vier eieren. Daaruit kwamen uiteindelijk twee kuikens voort. De andere twee eieren bleken niet bevrucht of ontwikkelden zich niet goed tijdens het broeden, zegt Natuurpunt-onderzoeker Yves De Bosscher. Beide jongen kregen intussen ook een ring, zodat hun verdere ontwikkeling opgevolgd kan worden.
Na het uitvliegen blijven de jonge slechtvalken nog een tijd afhankelijk van hun ouders. Ze leren stap voor stap vliegen en jagen, al is die periode niet zonder risico’s.