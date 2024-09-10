Kuurne wil geen betalend parkeren invoeren, maar ook een systeem van gratis ticketjes zagen ze niet zitten. Zo stonden de automaten al meer dan een jaar in een loods te wachten op een nieuwe bestemming, die is uiteindelijk gevonden bij buurgemeente Kortrijk. Kortrijk kan aan een voordelige prijs (70% van de oorspronkelijke kostprijs) zijn voorraad vervangtoestellen uitbreiden en Kuurne kan het vrijgekomen budget investeren in mobiliteitsverbeteringen.

