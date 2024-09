De ingepakte parkeermeters staan in een loods die de gemeente huurt. De aankoop bij parkeerbedrijf Parko kwam er met de centrumvernieuwing. Volgens de gemeente was het nooit de bedoeling om betalend parkeren in te voeren, maar zou Parko met gratis ticketjes achter het autoraam de doorstroom in de blauwe zone beter kunnen controleren. Kuurne kon drie van de 14 meters terug verkopen.

"Dit is een foute inschatting geweest of verkeerd voorgesteld geweest, laat het ons zo zeggen. Die zaten in het globale pakket. Wij hebben unaniem beslist om deze niet te plaatsen. Eén het is niet gratis je moet een sms versturen en twee naar oudere mensen toe, je moet constant je kentekennummer ingeven. Dat is een handeling die not done is, Kuurne is daar veel te klein voor. Er zijn andere gemeentes en steden die interesse tonen, want het is duidelijk dat we met die 100.000 euro hier gene museum van parkeermeters gaan maken. We willen die uiteindelijk gaan terugvorderen en gaan investeren voor verkeersveiligheid.", licht burgemeester Francis Benoit toe.