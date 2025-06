Op heel wat pleinen zijn er tal van optredens en dj-sets. En met de Red Bull Vél'eau kon Kortrijk een echte publiekstrekker binnenhalen: 40 duo's racen zondag over de Leie met zelfgemaakte tweewielers. Giovanni Deltour, coördinator Sinksen Kortrijk: “Ik denk dat we in Kortrijk en op Sinksen nog nooit zo'n groot evenement zullen gezien hebben in de binnenstad. We zijn dan ook heel trots dat het in onze stad mag doorgaan en het zal zeker één van de grote blikvangers zijn.”

Sinksen Kortrijk loopt nog tot en met maandag.