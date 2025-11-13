Ook de stad ziet duidelijke voordelen. “Het gaat om zo’n 250 ton bladeren die anders naar een betalende verwerkingssite moesten”, zegt schepen van Landbouw Hannelore Vanhoenacker. “Nu gaan ze rechtstreeks van de stad naar de landbouwer. De landbouwgrond, de natuur en de stad winnen erbij.”

De stad onderzoekt of het project volgend jaar kan worden uitgebreid en of meer landbouwers kunnen aansluiten.