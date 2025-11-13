11°C
Nieuws
Kortrijk

Kort­rijk geeft 250 ton bla­de­ren twee­de leven bij loka­le landbouwer

In Kortrijk krijgt 250 ton ingezamelde herfstbladeren voortaan een nuttige bestemming. De stad levert ze rechtstreeks aan een landbouwer in Bellegem, die het organisch materiaal gebruikt als bodemverbeteraar. 

Kortrijk start met een circulair initiatief waarbij de bladeren uit 180 bladkorven op het openbaar domein niet langer naar een betalend stort gaan, maar worden ingezet in de landbouw. Meer dan tien vrachtwagens vol bladeren zijn intussen gelost op De Grenshoeve in Bellegem.

"We laten de bladeren doorheen de winter verteren en mengen ze later met goed geteerde stalmest en compost.”

Luc Goemaere, De Grenshoeve

Landbouwers Luc Goemaere en An Van Wijmelbeke laten het materiaal de hele winter composteren. “We laten de bladeren doorheen de winter verteren en mengen ze later met goed geteerde stalmest en compost”, legt Luc Goemaere uit. “Zo voegen we extra organisch materiaal toe in het voorjaar, zonder dierlijke besmetting of met zo weinig mogelijk. Dat is beter voor de bodem én voor het milieu.”

"Goed voor landbouw, natuur en stad"

Ook de stad ziet duidelijke voordelen. “Het gaat om zo’n 250 ton bladeren die anders naar een betalende verwerkingssite moesten”, zegt schepen van Landbouw Hannelore Vanhoenacker. “Nu gaan ze rechtstreeks van de stad naar de landbouwer. De landbouwgrond, de natuur en de stad winnen erbij.”

De stad onderzoekt of het project volgend jaar kan worden uitgebreid en of meer landbouwers kunnen aansluiten.

