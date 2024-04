In Wevelgem werd de Bankbeekstraat als missing link tussen een grote groene publieke ruimte en het provinciedomein ‘Bergelen’ getransformeerd naar aan groenblauwe ader. “Dit project onderscheidt zich door de totaalvisie op het herontwerp van de Bankbeekstraat en de begraafplaats als deel van het centrum”, zegt juryvoorzitter Tom Dhollander. “Er is niet alleen nieuwe verblijfsruimte gecreëerd, ook het concept van een 'open' kerkhof voor groen en water is geïntegreerd. En de verkeerscirculatie is grondig gewijzigd om de leefbaarheid en functionaliteit van de omgeving te verbeteren.”