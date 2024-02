Alles wat Bart Syryn in z’n hoeveslagerij in Vladslo verkoopt gaat door zijn handen en niets gaat verloren. En dat lijkt goed aan te slaan bij de klanten. Van z’n hoevewinkeltje is Bart net verhuisd naar een authentieke slagerij in Woumen. “De korte keten vind ik wel heel belangrijk. In vergelijking met warenhuizen proef ik zeker het verschil”, vertelt een klant.