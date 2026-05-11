Week van de korte keten: omzet komt niet overeen met aandeel verkopers
Bijna een derde van de landbouwbedrijven die het principe van de korte keten hanteren ligt in West-Vlaanderen, maar ze draaien slechts twee procent van de totale omzet. Om dat te veranderen is er de week van de korte keten.
Dries Dewulf en Lies Debaillie, varkenshouders uit Beveren aan de Lije (deelgemeente van Alveringem), zijn een voorbeeld van duurzame landbouw. Drie jaar geleden startten Dries en Lies met hun project van natuurlijke en duurzame Piétrainvarkens. Ze beslisten toen om alles in eigen beheer te houden. Van de ambachtelijke en diervriendelijke kweek tot het leveren via de korte keten.
Acties zoals de Week Van de Korte Keten zijn bedoeld om producenten zoals Dries en Lisa dichter bij de consument te brengen. De 'korte keten'-actie in West-Vlaanderen loopt deze week in 376 verkooppunten.