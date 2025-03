Er komt geen nieuw buitenzwembad in Izegem, dat zou het stadbestuur volgens oppositiepartij N-VA beslist hebben op de vergadering van college van burgemeester en schepenen. "We zijn stomverbaasd en verontwaardigd over die plotse beslissing van het stadsbestuur. Een buitenzwembad is voor de stad perfect haalbaar en betaalbaar", klinkt het bij N-VA.