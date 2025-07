Toch is er een struikelblok: de site staat nog steeds onder curatele na het faillissement van Sofitex, en de curator geeft aan dat er geen middelen zijn om de sloop uit te voeren. Waregem is echter bereid om de kosten voorlopig voor te schieten. De eerste fase wordt geraamd op 200.000 euro, de tweede op 600.000 euro. “Wij proberen ons juridisch in te dekken om die kosten te recupereren, hetzij via het faillissement, hetzij via een nieuwe eigenaar”, aldus de burgemeester.

De stad verwacht dat de eerste werken tegen 18 juli afgerond zijn. Als dat niet gebeurt, zal ze zelf ingrijpen.