Het casino is een van de bouwprojecten die in de tentoonstelling Horizon 8300 aan bod komen. Bezoekers duiken in het proces dat voorafging aan het voorstel waar ten laatste in 2032 een nieuw casino uit voortvloeit. Een maquette geeft de details van de constructie weer. De Knokkenaren reageren redelijk positief op het ambitieuze ontwerp. Het volledige verhaal is nog tot half januari te zien in cultuurcentrum Scharpoord.