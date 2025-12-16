De flyshoot visserij wordt in een filmpje gepromoot met steun van Europa. Een duurzame methode omdat je de bodem niet helemaal omwoelt. Maar volgens Filip De Bodt van Climaxi zijn er heel wat nadelen. Vooral omdat de Nederlanders er massaal op inzetten. Filip De Bodt, Climaxi: “De vangsten zijn zo massaal dat anderen bijna niet meer aan de bak komen. Stel je voor: je hebt een net van ongeveer drie kilometer en je trekt dat dicht. Dat zit dikwijls bomvol.”

Veel vis terug overboord

Ze vissen vooral op inktvissen en zeebaars. Maar er belanden ook heel wat vissen in hun netten waar ze niet op mogen vissen. “Dat zijn rondvissen zoals kabeljauw en zeeduivel. Die gaan allemaal terug overboord. Dat loopt op tot 40-50 procent en geen enkele van die vissen overleeft het. Dat zijn rondvissen met een speciaal orgaan. Tong en pladijs kunnen daar beter tegen. Maar die soorten niet.”

Climaxi vindt dat dat de overheid moet ingrijpen en niet mag wachten tot de sector zichzelf reguleert. “Wij zouden kunnen zeggen: binnen de 6 tot 12 mijl wordt er niet met flyshoot gevist. Dat zou zeker onze kustvissers vooruithelpen.”

Vis van het seizoen eten

En ook als consument kunnen we iets doen. De vis van het seizoen eten zoals tarbot, schelvis, wijting. “Men kan de tomate-crevettes op het eind van het jaar wel eens laten zitten. Die komt nu vooral uit de diepvriezer via de grote multinationals. Je kan bijvoorbeeld overschakelen op Sint-Jakobsschelpen. Dat is midden in het seizoen en een perfecte vervanger.”

Er zijn natuurlijk wel verse garnalen. Maar die ze zijn ondertussen al weer een stuk duurder.