Kindje krijgen? Boompje planten!
© Stad Lo-Reninge - Gezinsfoto met de boom in kwestie
Stad Lo-Reninge plant in samenwerking met lokale afdelingen van de Gezinsbond vandaag een geboortedreef aan langs de trage weg achter de voormalige militaire begraafplaats in Reninge.
Alle ouders van kinderen die de voorbije twee jaar in Lo-Reninge ter wereld kwamen, kregen een uitnodiging om een geboorteboom aan te planten. Deze keer gingen er 25 bomen de grond in. De keuze van boom viel ditmaal op zwarte populieren. De stad kiest voor die soort omdat het een boom is die niet te breed uitgroeit, want de bomen komen op een minimale afstand van elkaar omwille van de beperkte plaats. In totaal werden de voorbije jaren al 315 bomen aangeplant
© Stad Lo-Reninge - Foto volk bij bomenplanting
Niet de eerste keer
Het is al de negende keer dat er een aanplanting plaatsvond: 4 keer aan de Branbanthoek in Reninge, 3 keer aan de Drie Grachten in Noordschote, 1 keer langs de Reningesteenweg in Lo en nu dus langs de Hoflandstraat in Reninge.
© Stad Lo-Reninge - Foto plakkaat geboortedreef