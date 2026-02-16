Alle ouders van kinderen die de voorbije twee jaar in Lo-Reninge ter wereld kwamen, kregen een uitnodiging om een geboorteboom aan te planten. Deze keer gingen er 25 bomen de grond in. De keuze van boom viel ditmaal op zwarte populieren. De stad kiest voor die soort omdat het een boom is die niet te breed uitgroeit, want de bomen komen op een minimale afstand van elkaar omwille van de beperkte plaats. In totaal werden de voorbije jaren al 315 bomen aangeplant