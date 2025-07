Het maïsveld is speciaal ingezaaid om het doolhof mogelijk te maken. "Normaal groeit maïs in rechte rijen, maar hier is in kruisverband gezaaid. Zo wordt het gewas dichter en minder doorzichtig, ideaal voor een spannend doolhof", klinkt het bij de schepen van Landbouw, Francis Debruyne.

Schepen van Jeugd Matthijs Samyn benadrukt het belang van laagdrempelige activiteiten. "We willen een kindvriendelijke stad zijn. Dit is een project dat snel te realiseren is, en waaruit we de voorbije jaren al veel geleerd hebben."