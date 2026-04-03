De brandweer van zone Westhoek werd vrijdag rond 13.30 uur opgeroepen naar Langemark (Langemark-Poelkapelle). Daar werd op het platteland langs de Cayennestraat een fosforbom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden.

Ontmijningsdienst DOVO kwam zo snel mogelijk ter plaatse om de bom gecontroleerd tot ontploffing te brengen. Even werd de straat afgesloten vanuit de bebouwde kom. Er was geen schade en er vielen geen gewonden.

