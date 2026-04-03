KIJK. Fosforbom uit WOI gevonden op platteland in Langemark en tot ontploffing gebracht
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Langemark (Langemark-Poelkapelle) werd vrijdagnamiddag een fosforbom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden op het platteland langs de Cayennestraat. De brandweer van zone Westhoek en ontmijningsdienst DOVO snelden ter plaatse.
Ontmijningsdienst DOVO kwam zo snel mogelijk ter plaatse om de bom gecontroleerd tot ontploffing te brengen. Even werd de straat afgesloten vanuit de bebouwde kom. Er was geen schade en er vielen geen gewonden.
De redactie