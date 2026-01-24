In de gemeenteraad in Avelgem heeft een wissel plaatsgevonden. Na zeven jaar engagement in de gemeenteraad neemt Simon Vandendriessche (gbA+burgemeester Lut) afscheid als raadslid. Hij wordt vervangen door Kevin Meerschaert (gbA+burgemeester Lut).
Simon zetelde sinds 2019, maar legt nu zijn mandaat neer door een verhuis. Het gemeentebestuur bedankt hem oprecht voor zijn inzet, betrokkenheid en waardevolle bijdrage aan het beleid de voorbije jaren. Kevin Meerschaert (gbA+burgemeester Lut) volgt Simon op als nieuw gemeenteraadslid en neemt daarbij ook meteen de rol van fractieleider over.
Leonie Delodder