Simon zetelde sinds 2019, maar legt nu zijn mandaat neer door een verhuis. Het gemeentebestuur bedankt hem oprecht voor zijn inzet, betrokkenheid en waardevolle bijdrage aan het beleid de voorbije jaren. Kevin Meerschaert (gbA+burgemeester Lut) volgt Simon op als nieuw gemeenteraadslid en neemt daarbij ook meteen de rol van fractieleider over.