Patrick Masschelein herstelt van een hersenbloeding op de dienst neurorevalidatie van het AZ Delta Roeselare. Om te tonen wat alle patiënten nog in hun mars hebben, is er deze gezellige kerstmarkt.

"Ik dacht dat ik nooit meer iets zou kunnen. En kijk, het is bijna twee jaar dat ik het kreeg. Het is wel niet veel maar het is een begin", zegt Patrick.

"Het is inderdaad zo dat de patiënten ervaren in de omgeving dat er vaak wordt gezegd: ja, maar die kan dat niet meer. Het is altijd een gevaar om zaken te gaan overnemen. Wij proberen duidelijk te maken wat de patiënt nog allemaal kan en het is ook belangrijk dat je dat als werkgever bijvoorbeeld ook weet", zegt arts fysische geneeskunde en revalidatie Charlotte Schepens.