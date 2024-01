Doortje, zo heet de kat, verdween in november. De familie Dedeurwaerder deed een oproep of sociale media, zonder resultaat. Na twee maanden had de familie dan ook alle hoop opgegeven. Tot ze dit weekend een telefoon kreeg van een asiel in Nijvel. Doortje was gechipt, en het asiel kon daardoor de baasjes contacteren.



Hoe de poes in Nijvel is geraakt, zal altijd een raadsel blijven. Ze is intussen thuis en stelt het goed.