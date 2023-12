Wat er in kasteel Wolvenhof komt na de restauratie is nog niet duidelijk. Een horecazaak is het meest voor de hand liggend. De onderhandelingen gaan onder andere nog over de kosten voor de renovatie aan de binnenkant. Die kunnen oplopen tot drie miljoen euro, voor de privépartner. De restauratie buiten is voor de provincie: twee en een half miljoen euro. De helft daarvan komt van Vlaamse subsidies.