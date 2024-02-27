17°C
Kas­teel Wol­ven­hof her­rijst in vol­le glo­rie na restauratie

Wolvenhof 1

© Kurt Himpe

Het iconische kasteel Wolvenhof in Izegem is grotendeels uit de steigers en kan opnieuw bewonderd worden. De voorbije jaren onderging het gebouw een grondige restauratie, waardoor het historische kasteel weer zijn vroegere uitstraling terugkrijgt.

Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) ijverde jarenlang voor de restauratie.

“Het kasteel is een erfgoedparel en krijgt na bijna 110 jaar opnieuw het eerherstel dat het verdient,” zegt Himpe. “Het iconische kasteel schittert nu opnieuw als weleer.” 

Het kasteel is eigendom van de stad Izegem en werd in 2010 in erfpacht gegeven aan de provincie West-Vlaanderen. Na jaren van verval kwam de restauratie in een stroomversnelling dankzij een samenwerking tussen stad en provincie. Tijdens de werken, uitgevoerd door Monument NV, werd onder meer natuursteen in de gevels hersteld of vervangen en kregen de balustrades een grondige opknapbeurt. Er kwam zelfs tijdelijk een nooddak bovenop het gebouw.

Nieuws

Uitbater gevonden voor horecazaak in kasteel Wolvenhof

Straks nieuw interieur voor brasserie, B&B en kantoren

Ook het interieur wordt vernieuwd. Een private partner zal er binnenkort een brasserie, B&B en kantoren onderbrengen. Volgens Himpe zal het kasteel zo een belangrijke meerwaarde betekenen voor het provinciedomein, dat vorig jaar 66.800 bezoekers trok.

Wolvenhof heeft een rijke geschiedenis. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het net gebouwde kasteel door het Duitse leger bezet en zwaar beschadigd. Na de oorlog liet de familie Vanden Bogaerde het volledig restaureren.

“Via de ErfgoedApp kunnen bezoekers vandaag tal van historische foto’s bekijken uit die periode,” verduidelijkt Himpe.

Het kasteel fungeerde ook al als decor voor kortfilms. In 2014 werd er onder meer ‘De Vijver’ van regisseur Jeroen Dumoulein gedraaid. Ook de kortfilm ‘Javotte’ gebruikte de imposante trap als blikvanger.

© Kurt Himpe

Redactie
Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof

