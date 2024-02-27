Ook het interieur wordt vernieuwd. Een private partner zal er binnenkort een brasserie, B&B en kantoren onderbrengen. Volgens Himpe zal het kasteel zo een belangrijke meerwaarde betekenen voor het provinciedomein, dat vorig jaar 66.800 bezoekers trok.

Wolvenhof heeft een rijke geschiedenis. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het net gebouwde kasteel door het Duitse leger bezet en zwaar beschadigd. Na de oorlog liet de familie Vanden Bogaerde het volledig restaureren.

“Via de ErfgoedApp kunnen bezoekers vandaag tal van historische foto’s bekijken uit die periode,” verduidelijkt Himpe.

Het kasteel fungeerde ook al als decor voor kortfilms. In 2014 werd er onder meer ‘De Vijver’ van regisseur Jeroen Dumoulein gedraaid. Ook de kortfilm ‘Javotte’ gebruikte de imposante trap als blikvanger.