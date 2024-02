"Izegem ligt in de meest bosarme regio van Vlaanderen. Met de uitbreiding van Wallemote-Wolvenhof zetten we een grote stap richting meer bos in onze stad", vertelt een trotse burgemeester Bert Maertens. "De nieuwe groenzone is een extra troef voor onze inwoners en voor basisschool Heilige Familie. Ze vormt een groene long in alle verstedelijking."

Het nieuwe stuk moet op termijn een speelbos worden. Ook werkt de stad momenteel aan een fiets- en wandeldoorsteek van de Wolvenhofstraat tot de basisschool en het centrum van de wijk Bosmolens. Zo ontstaat er een veilige verbinding via het nieuwe bos.