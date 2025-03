In Blankenberge melden hotels een hoge bezettingsgraad. Het Beach Palace Hotel op de dijk, met meer dan 100 kamers, is volledig volgeboekt. "Tot vorige week was het nog afwachten, maar met de positieve weersvoorspellingen zagen we plots de last-minute boekingen stijgen", vertelt de manager van het hotel. Ook Toerisme Blankenberge bevestigt de trend: momenteel is 70% van de hotelkamers bezet, en dat cijfer zal tegen het weekend waarschijnlijk nog stijgen.