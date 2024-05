Sinds 2004 werkt Vanhooren bij de lokale politie. Eerst in Gent waar ze verschillende leidinggevende functies had. Ze werd er zelfs hoofdcommissaris en directeur van de wijkpolitie. Ze was zo ook geregeld waarnemend korpschef.

Nu is ze de nieuwe korpschef van de politiezone Bredene/De Haan, en de tweede vrouwelijke korpschef van onze provincie.