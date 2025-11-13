Politie waarschuwt voor stijgende inbraken: extra patrouilles in De Haan
Nu het sneller donker wordt, ziet de politie opnieuw een stijging in het aantal woninginbraken. In de zone Bredene/De Haan worden daarom extra patrouilles ingezet, vooral in villawijken en straten met veel tweede verblijven. De politie roept er inwoners op om extra waakzaam te zijn en verdachte situaties onmiddellijk te melden.
De kortere dagen zorgen opnieuw voor een piek in woninginbraken. In meerdere gemeenten in West-Vlaanderen, onder meer in Menen, Oostkamp en De Haan, noteert de politie de voorbije weken opvallend meer feiten. In De Haan spreken ze zelfs van “een klein inbrakengolfje”.
Volgens Dennis Goes van politiezone Bredene/De Haan speelt het vroege vallen van de duisternis een grote rol. “Voor inbrekers is het makkelijker om te zien waar er licht brandt en waar niet”, zegt hij. “Dat maakt woningen zonder verlichting meteen een mogelijk doelwit.”
Extra waakzaam bij tweedeverblijvers
Om het risico te verkleinen, voert de politiezone sinds dit weekend extra patrouilles uit in de villawijken, ook overdag. Verdachte voertuigen en personen worden gecontroleerd. Toch blijft ook de waakzaamheid van inwoners belangrijk, benadrukt Goes.
“Veel huizen van tweedeverblijvers staan leeg. We vragen daarom om ook eens een oogje in het zeil te houden bij de buren. Merk je iets dat niet normaal is, bel dan meteen 101 of 112. Liever één keer te veel dan één keer te weinig.”
Zelf maatregelen nemen
Daarnaast kunnen inwoners zelf eenvoudig maatregelen nemen om het risico te verkleinen. “Zorg dat alles goed slotvast is”, zegt Goes. “Laat ook geen materiaal rondslingeren dat als hulpmiddel kan dienen, zoals ladders of open tuinhuizen met schroevendraaiers. En een buitenlicht dat aanspringt wanneer iemand passeert, werkt vaak al afschrikkend.”