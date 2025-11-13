De kortere dagen zorgen opnieuw voor een piek in woninginbraken. In meerdere gemeenten in West-Vlaanderen, onder meer in Menen, Oostkamp en De Haan, noteert de politie de voorbije weken opvallend meer feiten. In De Haan spreken ze zelfs van “een klein inbrakengolfje”.

Volgens Dennis Goes van politiezone Bredene/De Haan speelt het vroege vallen van de duisternis een grote rol. “Voor inbrekers is het makkelijker om te zien waar er licht brandt en waar niet”, zegt hij. “Dat maakt woningen zonder verlichting meteen een mogelijk doelwit.”