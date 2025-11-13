11°C
Aanmelden
Nieuws
Bredene De Haan

Poli­tie waar­schuwt voor stij­gen­de inbra­ken: extra patrouil­les in De Haan

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Nu het sneller donker wordt, ziet de politie opnieuw een stijging in het aantal woninginbraken. In de zone Bredene/De Haan worden daarom extra patrouilles ingezet, vooral in villawijken en straten met veel tweede verblijven. De politie roept er inwoners op om extra waakzaam te zijn en verdachte situaties onmiddellijk te melden.

De kortere dagen zorgen opnieuw voor een piek in woninginbraken. In meerdere gemeenten in West-Vlaanderen, onder meer in Menen, Oostkamp en De Haan, noteert de politie de voorbije weken opvallend meer feiten. In De Haan spreken ze zelfs van “een klein inbrakengolfje”.

Volgens Dennis Goes van politiezone Bredene/De Haan speelt het vroege vallen van de duisternis een grote rol. “Voor inbrekers is het makkelijker om te zien waar er licht brandt en waar niet”, zegt hij. “Dat maakt woningen zonder verlichting meteen een mogelijk doelwit.”

Extra waakzaam bij tweedeverblijvers

Om het risico te verkleinen, voert de politiezone sinds dit weekend extra patrouilles uit in de villawijken, ook overdag. Verdachte voertuigen en personen worden gecontroleerd. Toch blijft ook de waakzaamheid van inwoners belangrijk, benadrukt Goes.

“Veel huizen van tweedeverblijvers staan leeg. We vragen daarom om ook eens een oogje in het zeil te houden bij de buren."

Dennis Goes, politiezone Bredene/De Haan

“Veel huizen van tweedeverblijvers staan leeg. We vragen daarom om ook eens een oogje in het zeil te houden bij de buren. Merk je iets dat niet normaal is, bel dan meteen 101 of 112. Liever één keer te veel dan één keer te weinig.”

Zelf maatregelen nemen

Daarnaast kunnen inwoners zelf eenvoudig maatregelen nemen om het risico te verkleinen. “Zorg dat alles goed slotvast is”, zegt Goes. “Laat ook geen materiaal rondslingeren dat als hulpmiddel kan dienen, zoals ladders of open tuinhuizen met schroevendraaiers. En een buitenlicht dat aanspringt wanneer iemand passeert, werkt vaak al afschrikkend.”

Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Inbraakpreventie Politiezone Bredene/De Haan

Meest gelezen

Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt
Brand poelkapelle
Nieuws

Woningbrand in Madonna: huis onbewoonbaar, twee bewoners naar ziekenhuis

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Blaadjes Kortrijk 1

Kortrijk geeft 250 ton bladeren tweede leven bij lokale landbouwer
Van Bossuyt

Regering legt opstapelen leeflonen aan banden
Cafe hand 1

Wellicht warmste café van West-Vlaanderen: hier schud je iedereen de hand als je binnenkomt
Vuilniszak3
Update

"Meer sluikstorten & chaos": Brugse oppositie hekelt nieuw afvalplan
Transfo1

Laatste grote fase in restauratie Transfosite gestart
Mc Donalds Blankenberge in spe

Licht op groen voor vestiging van McDonalds in Blankenberge
Aanmelden