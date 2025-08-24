Gisteren brachten we het nieuws dat er in de Poedermagazijnstraat enorm veel kakkerlakken zitten. De beestjes komen vooral 's avonds naar buiten. De oorzaak zit in een huis, waarvan de eigenaars al weken in het buitenland zitten.

Na klachten van de buren - die intussen ook al last hebben van de kakkerlakken - gaf de burgemeester groen licht om binnen te gaan in de woning en de plaag te behandelen.