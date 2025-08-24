23°C
Menen

Kak­ker­lak­ken­plaag aan­ge­pakt: poli­tie met slo­ten­ma­ker en ver­del­ger val­len bin­nen in huis

Kakkerlakken 2

De politie van Menen heeft vanmiddag met een slotenmaker en een verdelger de kakkerlakkenplaag in Menen aangepakt.

Gisteren brachten we het nieuws dat er in de Poedermagazijnstraat enorm veel kakkerlakken zitten. De beestjes komen vooral 's avonds naar buiten. De oorzaak zit in een huis, waarvan de eigenaars al weken in het buitenland zitten. 

Na klachten van de buren - die intussen ook al last hebben van de kakkerlakken - gaf de burgemeester groen licht om binnen te gaan in de woning en de plaag te behandelen.

Kakkerlakken 2
Nieuws

Poedermagazijnstraat in Menen geteisterd door kakkerlakken: "Ik slaap amper nog"
Redactie

