Poedermagazijnstraat in Menen geteisterd door kakkerlakken: “Ik slaap amper nog”
Een zestal woningen in de Poedermagazijnstraat in Menen is getroffen door een kakkerlakkenplaag. De broeihaard van de beestjes zit bij een familie die al weken op reis is. In zeven weken tijd hebben de kakkerlakken zich vermenigvuldigd naar alle huizen ernaast. "Ze zitten overal: in de microgolfoven, in de wasmachine, in onze keukenkasten, in de zetel...", vertellen buurtbewoners.
Het lijkt wel op een nachtmerrie als bewoners van de Poedermagazijnstraat in Menen hun verhaal doen. "De kakkerlakken zitten overal: in mijn microgolfoven, in de wasmachine, in het tapijt, in mijn salon, op de muren", vertelt Mia Turpyn, buurvrouw van het huis waar de broeihaard zit.
De beestjes lieten zich voor het eerst zien zo'n zeven weken geleden bij de andere buren. "Het begon met enkele beestjes in onze tuin. We wisten toen nog niet dat het om kakkerlakken ging. Al snel zaten ze ook in onze keukenkasten", bevestigt buurvrouw A. Hornaedt.
De kakkerlakken komen enkel 's avonds uit en zitten bij Mia ook al in haar zetel.
Bestrijdingsfirma
"We belden aan bij onze buurman en hij vertelde dat het in hun huis krioelde van de beestjes en het niet de eerste keer was", zegt A.. "Het leek voor hem een normale zaak." A. en haar man belden een bestrijdingsfirma die hun huis behandelde. Een kostprijs van bijna 700 euro. "We zouden nu voor zes weken kakkerlakkenvrij moeten zijn, maar we hebben er alweer gezien."
Ook bij de buurman wilde de bestrijdingsfirma langsgaan, want daar zit de oorzaak. Maar de man wees hem de deur, volgens de firma omdat ze het niet kunnen betalen. "De firma vertelde ons dat er honderden zitten in het huis. Er woont een familie met vijf kinderen, waarvan beide ouders een leefloon krijgen. Ze zitten nu al drie weken in het buitenland en er blijven kakkerlakken uit de kieren van hun voordeur komen."
Vredegerecht
Beide buren zijn ten einde raad. "Het is niet meer enkel bij ons, ook de andere huizen in de straat hebben al kakkerlakken gezien. Ik moet mijn salon wegdoen, want ze zitten ook in mijn zetel. Geen idee wie er zal opdraaien voor de kosten. Als er niet dringend actie komt, stap ik naar het vredegerecht", zegt Mia.
De vrouwen namen al verschillende keren contact op met de politie, die volgens hen niets kan doen zolang de familie niet aanwezig is in het huis. Aan onze redactie laat de milieudienst van politiezone Grensleie weten op de hoogte te zijn van het probleem. "We zijn samen met de politie en de stad aan het kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen en welke stappen we kunnen nemen. Het ligt op de bovenste plank."