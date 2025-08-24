Het lijkt wel op een nachtmerrie als bewoners van de Poedermagazijnstraat in Menen hun verhaal doen. "De kakkerlakken zitten overal: in mijn microgolfoven, in de wasmachine, in het tapijt, in mijn salon, op de muren", vertelt Mia Turpyn, buurvrouw van het huis waar de broeihaard zit.

De beestjes lieten zich voor het eerst zien zo'n zeven weken geleden bij de andere buren. "Het begon met enkele beestjes in onze tuin. We wisten toen nog niet dat het om kakkerlakken ging. Al snel zaten ze ook in onze keukenkasten", bevestigt buurvrouw A. Hornaedt.