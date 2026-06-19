De katholieke kerk onderzoekt de mogelijke zaligverklaring van Jules de Lombaerde, een missionaris uit Beveren-Leie bij Waregem. In ons land zijn momenteel slechts een tiental mensen zalig of heilig verklaard.

Jules de Lombaerde werd geboren in 1878 in Beveren-Leie. Hij volgde een opleiding aan de normaalschool in Torhout en werd in 1908 tot priester gewijd. Vier jaar later vertrok hij als missionaris naar Brazilië. Daar nam hij de naam Júlio Maria aan. Hij werkte er in afgelegen gebieden van het Amazonewoud, waar hij zich inzette voor pastoraal werk, catechese en onderwijs. De Lombaerde overleed in 1944 na een verkeersongeval.