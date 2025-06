Elk jaar bekronen de Belfius Persprijzen journalisten, artikels, reportages, foto's en podcasts uit het voorbije jaar. In de categorie 'lokale pers' is de prijs weggelegd voor journalist Laurens Kindt (41) van KW voor zijn reeks artikels in 'KW ontmaskert burgemeesters: onderzoek van de krant brengt politici voor de rechter'.

De jury loofde zijn lef en durf. "Deze prijs en erkenning maakt me zeer trots. Het is het bewijs dat je met lokale journalistiek ook heel veel impact kan hebben”, reageert Laurens in de krant.