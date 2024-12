Piet Lesage is in de Ieperse regio een heel bekend figuur. Hij was krantenjournalist en correspondent voor Focus en WTV. Daarnaast was Piet ook iemand die zich heel sterk inzette voor cultuur in de Westhoek. In 2019 won hij de Prijs Van Wonterghem-De Brabandere, een prijs beheerd door de Koning Boudewijnstichting.