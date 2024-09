Van Immerseel ontkent bij De Standaard alle aantijgingen. "Het bestuur heeft een brief gestuurd naar alle leden van het orkest. Dat zijn tweehonderd muzikanten uit heel Europa. Het is onmenselijk. Dat ik de waarden van het orkest naast me zou hebben neergelegd, is onzin. Ik heb Anima Eterna zelf gesticht en er mijn eigen geld in gestoken om het overeind te houden. Ik protesteer formeel tegen de inhoud en de vorm van dit persbericht. Dit is machtsmisbruik en intimidatie, een moord op mijn levenswerk."

"Dat de gastdirigenten met mijn goedkeuring zijn aangezocht, klopt niet", zegt Van Immerseel. "Ik ben enkel akkoord gegaan met de aanstelling van Giovanni Antonini voor één productie per jaar. Maar hij heeft maar twee projecten uitgevoerd en toen hebben ze de overeenkomst afgesloten. Dus de enige dirigent met wie ik akkoord was, ligt eruit. Ik ben heel tevreden over Midori Seiler, een van de drie huidige gastdirigenten."