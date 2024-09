Deze breuk markeert het einde van de overgangsperiode die meer dan vijf jaar geleden begon met het akkoord van Jos van Immerseel. Op dat moment besloot hij de teugels geleidelijk over te dragen en het orkest open te stellen voor andere dirigenten en projecten die de toekomst van het orkest en de overdracht van kennis en ervaring aan een nieuwe generatie konden verzekeren.

“De muzikale invloed van Jos van Immerseel op de historisch geïnformeerde muziekpraktijk is aanzienlijk. Als een ware pionier in de herontdekking van het romantische repertoire tot het begin van de twintigste eeuw op historische instrumenten, heeft Jos van Immerseel Anima Eterna en zijn musici in staat gesteld om tot de toonaangevende ensembles in Europa en de wereld te behoren. Het orkest is trots en erkentelijk voor het immense werk dat onder zijn muzikale leiding gedurende bijna 40 jaar is bereikt, zoals blijkt uit de vele bekroonde concerten en opnames.”