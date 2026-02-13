6°C
Nieuws
Damme

Jon­ge­ren wagen zich aan Dro­ne-Boot­camp in Dam­me: Ik vind de tech­niek hoe je moet lan­den het leukst”

In het oude ziekenhuis Sanapolis in Damme konden jongeren tussen acht en veertien jaar woensdagnamiddag terecht voor een Drone-Bootcamp. Tijdens de bootcamp leren ze met een drone vliegen, maar ze worden ook bewust gemaakt van wat er allemaal kan en wat niet. 

Het bootcamp, georganiseerd door Belgian Drone Cadets, begint met een militaire opwarming om de jongeren klaar te stomen voor de droneles. "Er zit een militaire tak in zodat er wat discipline in zit, maar het voornaamste doel is sensibilisatie rond dronegebruik", vertelt Glenn De Cuyper van Belgian Drone Cadets. 

"Drones zijn alomtegenwoordig maar heel veel mensen, zelfs volwassenen, weten niet wat ze wel en niet mogen doen. Je kan dat een beetje vergelijken met de verkeersregels. Mijn dochter van zeven jaar heeft geen rijbewijs nodig, maar weet wel dat ze aan het rood licht moet stoppen. Dat willen wij ook een beetje behalen met de sensibilisatie van drones."

De jongeren waren enthousiast en leerden heel veel bij. "Ik leerde dat het belangrijk is dat je je drone altijd blijft zien, anders kan die ergens terechtkomen waar je hem niet meer vindt", klonk het. "Ik leerde hoe je moet landen. Hoe je naar links, rechts, boven en beneden kan. Nu zijn we een beetje aan het oefenen. Ik vind de parcoursjes en de techniek hoe je moet landen het leukst." Donderdagnamiddag is er ook een dronebootcamp in Tielt.

De redactie

