Het bootcamp, georganiseerd door Belgian Drone Cadets, begint met een militaire opwarming om de jongeren klaar te stomen voor de droneles. "Er zit een militaire tak in zodat er wat discipline in zit, maar het voornaamste doel is sensibilisatie rond dronegebruik", vertelt Glenn De Cuyper van Belgian Drone Cadets.

"Drones zijn alomtegenwoordig maar heel veel mensen, zelfs volwassenen, weten niet wat ze wel en niet mogen doen. Je kan dat een beetje vergelijken met de verkeersregels. Mijn dochter van zeven jaar heeft geen rijbewijs nodig, maar weet wel dat ze aan het rood licht moet stoppen. Dat willen wij ook een beetje behalen met de sensibilisatie van drones."

