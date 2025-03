In de abdijtuin begraven zesdejaars uit Brugse basisscholen vier tijdscapsules met tekeningen van de toekomstprojecties. Het is de bedoeling dat ze over 25 jaar, in 2050, de eerste capsule weer opgegraven. Een kwarteeuw later - in 2075 - volgt de tweede capsule, in 2100 de derde. In 2125 zal de laatste tijdcapsule onthuld worden.

"De vier tijdcapsules symboliseren de brug tussen het rijke verleden van Brugge en een veelbelovende toekomst, vormgegeven door de jongeren van onze stad", zegt burgemeester Dirk De fauw.