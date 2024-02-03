Restauratiewerken in de Sint-Godelieveabdij in Brugge hebben een opvallende vondst opgeleverd: een origineel altaarvaandel uit 1881.
Iedereen kent vast het cliché van de "schatten op zolder". Die gemeenplaats werd nu bewaarheid. Tijdens werken aan het dak van het 17de-eeuwse diephuis keken werkmannen en werfleiders van Group Monument vreemd op toen ze tussen de balken een lange koker aantroffen. Daarin bevond zich een gigantisch altaarvaandel van liefst 4 meter op 3 meter. Dat er nog een kerkschat werd gevonden was op zich al een verrassing. De abdij werd op 2 februari 2024 immers helemaal ontruimd, tijdens een verhuis waarbij meer dan 200 Bruggelingen een menselijke ketting vormden om de authentieke voorwerpen onder te brengen in de vlakbijgelegen Kapucijnenkerk.
Uniek
Het altaarvaandel is een uniek exemplaar. Onderzoek van kunsthistoricus Jean Luc Meulemeester en Françoise Verfaillie toont aan dat het om een kunstwerk uit 1881 gaat, vervaardigd door de Brugse kunstenaar Leon De Pape (1852-1890). Het verbeeldt het martelaarschap van de Heilige Godelieve.
"Vermoedelijk werd het vaandel tussen de balken verstopt in november 1917, toen de zusters benedictinessen het klooster moesten verlaten om plaats te maken voor Duitse soldaten, die er hun kwartier in onderbrachten", vertelt Francoise Verfaillie. "De zusters brachten alle eigendommen van de abdij onder bij bevriende gezinnen en familie. Zo kwam bijvoorbeeld het beddengoed prima van pas in het Sint-Janshospitaal. Het vaandel was echter, door zijn gigantische afmetingen, te groot om discreet weg te brengen."
Het vaandel zal tijdens de kerstperiode worden tentoongesteld in de Kapucijnenkerk, samen met het bijhorende rustaltaar, dat zich nog altijd in de Kapucijnenkerk bevindt.
Nieuw hoofdstuk
Dirk De fauw, burgemeester van Brugge: “"Met deze ontdekking wordt een nieuw hoofdstuk geschreven in een boeiend stukje Brugse geschiedenis. De Vlaamse traditie van processies komt hier tot zijn hoogtepunt met de Heilige Bloedprocessie die elk jaar door de straten trekt. De vondst van het vaandel bewijst dat elke abdij in de stad haar bijdrage leverde om dit gebruik tot grote bloei te brengen."