"Vermoedelijk werd het vaandel tussen de balken verstopt in november 1917, toen de zusters benedictinessen het klooster moesten verlaten om plaats te maken voor Duitse soldaten, die er hun kwartier in onderbrachten", vertelt Francoise Verfaillie. "De zusters brachten alle eigendommen van de abdij onder bij bevriende gezinnen en familie. Zo kwam bijvoorbeeld het beddengoed prima van pas in het Sint-Janshospitaal. Het vaandel was echter, door zijn gigantische afmetingen, te groot om discreet weg te brengen."

Het vaandel zal tijdens de kerstperiode worden tentoongesteld in de Kapucijnenkerk, samen met het bijhorende rustaltaar, dat zich nog altijd in de Kapucijnenkerk bevindt.

Nieuw hoofdstuk

Dirk De fauw, burgemeester van Brugge: “"Met deze ontdekking wordt een nieuw hoofdstuk geschreven in een boeiend stukje Brugse geschiedenis. De Vlaamse traditie van processies komt hier tot zijn hoogtepunt met de Heilige Bloedprocessie die elk jaar door de straten trekt. De vondst van het vaandel bewijst dat elke abdij in de stad haar bijdrage leverde om dit gebruik tot grote bloei te brengen."