De vrijwilligers vormen een mensenketting om de voorwerpen te verplaatsen naar hun tijdelijke nieuwe thuis in de kerk. Sommige stukken zitten al 400 jaar achter gesloten deuren en hebben nog nooit eerder de abdij verlaten. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele pakte het allerlaatste voorwerp in. Ook Brugs burgemeester Dirk De fauw is aanwezig.