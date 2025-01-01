Op 29 december werd de politie opgeroepen voor explosies en een brand op een speelplein. Hulpdiensten stelden een benzinegeur vast en vonden een vervormde bidon terug. Enkele dagen later, in de nacht van 1 januari, volgde een tweede ontploffing onder een brug in Emelgem. Ook daar werden gesmolten resten van een bidon met benzine aangetroffen. Op sociale media verscheen ook een filmpje van de ontploffing.

Bij het onderzoek naar de beide branden maakte de politie gebruik van camerabeelden aan de tankstations in Izegem. Zo kwamen ze een tiental jongeren op het spoor. Verhoren, huiszoekingen en het uitlezen van hun gsm's, leidde uiteindelijk naar drie verdachten.

