Op beelden op sociale media is de enorme ontploffing te zien
De rechtbank in Kortrijk heeft twee jongeren veroordeeld voor brandstichting met brandbommen in Izegem. Na een eerste explosie op 29 december 2024 volgde in de nacht van 1 januari 2025 een tweede ontploffing onder een brug in Emelgem.
Op 29 december werd de politie opgeroepen voor explosies en een brand op een speelplein. Hulpdiensten stelden een benzinegeur vast en vonden een vervormde bidon terug. Enkele dagen later, in de nacht van 1 januari, volgde een tweede ontploffing onder een brug in Emelgem. Ook daar werden gesmolten resten van een bidon met benzine aangetroffen. Op sociale media verscheen ook een filmpje van de ontploffing.
Bij het onderzoek naar de beide branden maakte de politie gebruik van camerabeelden aan de tankstations in Izegem. Zo kwamen ze een tiental jongeren op het spoor. Verhoren, huiszoekingen en het uitlezen van hun gsm's, leidde uiteindelijk naar drie verdachten.
Werkstraf en boete
De hoofdverdachte, die betrokken was bij de explosie onder de brug, krijgt een werkstraf van 150 uur en een geldboete van 1.600 euro. Als hij de werkstraf niet uitvoert, riskeert hij een vervangende celstraf van vijftien maanden. “Het is voldoende bewezen dat hij wist waarvoor de bidons met benzine zouden gebruikt worden”, oordeelt de rechtbank. “Dat blijkt uit berichten op zijn gsm en uit verklaringen van andere aanwezigen.”
“Het is voldoende bewezen dat de verdachte wist waarvoor de bidons met benzine zouden gebruikt worden.”
Een tweede beklaagde wordt vrijgesproken voor de feiten op 29 december. Volgens de rechtbank volstaat zijn aanwezigheid bij de explosie niet om hem schuldig te verklaren.
Een derde jongere, die hielp bij het vullen van flessen met benzine voor de brandbom op 29 december, krijgt opschorting van straf voor drie jaar. Hij had geen strafblad en werkte mee aan het onderzoek.
Geen bendevorming
De rechtbank sprak alle beklaagden vrij van de beschuldiging van bendevorming. “Het loutere feit dat ze samen feiten pleegden, volstaat niet om te spreken van een vereniging met een crimineel doel”, klinkt het in het vonnis.