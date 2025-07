Heel wat deelnemers dromen er alvast van om later als redder aan de slag te gaan. “Ik help heel graag mensen en ik heb echt respect voor redders”, vertelt Julie Bousson. “Veel vrienden van mij zijn redder, het lijkt me echt een leuke job voor in de zomer”, vult Leah Sillis aan.

Op 20 augustus volgt een tweede sessie van de junior-redderdagen in De Panne. De winnaars van vandaag – een jongen en een meisje – mochten alvast meevaren met de reddingsboot, als beloning voor hun inzet.